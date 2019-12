Ludovic Orban, replică pentru Firea: Nu vom aloca bani pentru Bucureşti, unde există "risipă" de fonduri "Regiunea Bucuresti - Ilfov este dintre regiunile bogate ale Europei, cred ca e pe locul noua la nivel european. Bugetul administratiilor Bucurestiului este un buget care concureaza cu bugetele multor ministere. Daca cineva risipeste banii publici, nimic nu-i poate da dreptul sa vina sa ceara bani de la bugetul de stat, care bani de la bugetul de stat sunt proveniti din taxele si impozitele platite de toti cetatenii Romaniei si ar fi culmea sa luam bani de la locuitori din zone care au nevoie de investitii, care au nevoie de dezvoltare si sa-i dam pe ce? pe companiile care nu fac nimic de la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

