Stiri pe aceeasi tema

- Pe ordinea de zi de marți a Consiliul Economic și Social figureaza un proiect legislativ inițiat de parlamentarii AUR prin care este solicitata modificarea Legii nr.102/1992 privind stema Romaniei si sigiliul statului. Potrivit unui comunicat al AUR, este vorba despre ”timbrarea scutului mare…

- Deputatul Ionut Stroe va fi purtator de cuvant al Partidului National Liberal. Decizia a fost luata, luni dimineața, de Biroul Executiv al partidului. Stroe – fost ministru al Tineretului și Sportului – il inlocuieste pe Ionel Danca, care si-a dat demisia din partid, impreuna Ludovic Orban si alti…

- Ludovic Orban este in plina ofensiva. Politica si electorala. Ataca si torpileaza cu toata forta noua conducere a partidului. Alegerile din data de 25 septembrie au dinamitat intreaga stabilitate a formatiunii care s-a instalat la guvernare dupa alegerile parlamentare. Si a erodat toata increderea pe…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, a criticat in termeni duri ceea ce el numește „cardașia inexplicabila dintre Klaus Iohannis și PSD” care ar fi consud la situația actuala. Orban a condamnat, din nou, decizia PNL de a negocia formarea unui guvern cu PSD și a spus ca nu exista nici o explicație…

- Ludovic Orban, fostul lider al PNL, spune ca se va implica in campania de demitere a presedintelui Romaniei „daca se ajunge acolo” și a dezvaluit ca a vorbit cu George Simion pe aceasta tema.

- Intr-un scurt interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Pirvulescu crede ca suspendarea și demiterea președintelui ar fi un dezastru, in contextul crizei politice și sanitare din Romania. In plus, Pirvulescu crede ca oricine se asociaza demersului celor de la AUR se descalifica complet. Libertatea:…

- Copreședintele AUR, George Simion, a anunțat luni ca a inceput sa strang semnaturi de la parlamentari pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Pentru demararea procedurilor, AUR trebuie sa stranga semnaturi de la cel puțin o treime din numarul total al parlamentarilor. Simion a anunțat ca au…

- AUR a anunțat luni ca a început sa strânga semnaturi pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, co-președintele George Simion susținând ca deja „au semnat și parlamentari de la PNL”. „Azi, 1 noiembrie, anunțam inițierea procedurilor pentru suspendarea președintelui…