- Mironel Panțuroiu a fost numit in funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Conform documentelor oficiale, el a fost salariat al Taifasuri Media, iar in 2015 s-a angajat la Primaria Pantelimon (inspector), care a fost, de fapt, „poarta de intrare” in administrație. El a devenit apoi inspector…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit pe Mironel Panțuroiu în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice (MFP), conform unei decizii publicate în Monitorul Oficial.Conform documentelor oficiale, el a fost salariat al Taifasuri Media, iar în 2015 s-a angajat la…

- Romeo Vulpe, primarul comunei Tanasoaia, a castigat procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). Solutia in dosarul prin care s-a dispus anularea raportului de evaluare intocmit de reprezentanul ANI, raport prin care edilul ar fi fost incompatibil, a fost data de magistratii Curtii de Apel Bucuresti…

- Deputatul de Bucuresti Nicusor Dan, desemnat candidat al USR pentru Primaria Capitalei, a afirmat ca a castigat in instanta procesul impotriva unei hotarari a Consiliului General prin care taximetristii puteau fi contactati doar prin telefon si statie. "In decembrie 2017, Firea propunea…

- Ieri, la Tribunalul Bucuresti a avut loc un nou termen, in dosarul Belina. Procesul a fost amanat pentru data de 10 decembrie, in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.Cauza a fost instrumentata de procurorii DNA, iar printre inculpati se numera si Sevil Shhaideh, fost vicepremier al Romaniei…

- Guvernul intenționeaza sa-și angajeze raspunderea asupra revenirii la alegerea primarilor in doua tururi și asupra desființarii Secției speciale la inceputul anului viitor, deoarece cele doua proiecte sunt respinse de majoritatea partidelor parlamentare, care ar putea depune o moțiune de cenzura.…

- INCOMPATIBILITATE…Curtea de Apel Iasi a decis ca inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) au actionat corect atunci cand au declarat-o pe Anisoara Silistra incompatibila cu functia de secretar al comunei Lunca Banului. Aceasta a fost gasita in incompatibilitate dupa ce a candidat (ca independenta)…

- Un nou termen de judecata in procesul in care Valeriu Zgonea e acuzat de fapte de coruptie este programat, joi, la Tribunalul Bucuresti. La termenul anterior a fost audiat si Liviu Dragnea, in calitate de martor, sedinta fiind secreta. Zgonea a parasit sediul instantei, refuzand sa raspunda intrebarilor…