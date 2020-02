Stiri pe aceeasi tema

- In contextul moțiunii de cenzura, Marcel Ciolacu a spus ca se va intalni cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, „posibil in aceasta seara (marți seara - n.red )", dar și cu alți parlamentari.Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, inca o data, marți, ca PSD are suficiente voturi pentru…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa joi dimineata, a anuntat ieri presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, presedinte interimar al PSD, potrivit Agerpres In opinia acestuia, „opozitia se bucura de fiecare data cand puterea ii confera dreptul de a depune mai multe motiuni”.…

- ​Premierul Ludovic Orban susține ca, daca se ajunge în situația declanșarii alegerilor anticipate, respectiv guvernul sa fie demis în urma moțiunii de cenzura, parlamentarii PNL vor vota împotriva învestirii unui nou cabinet. ​„Daca ajungem în situația declanșarii…

- "Sunt sanse reale sa nu candidez. Sansele sunt jumatate - jumatate. Poate gasim impreuna cu colegii variante mai bune. Exista colegi care mi-au cerut si public sa candidez. O sa iau o decizie impreuna cu colegii mei pana la Congres", a mentionat Ciolacu, citat de Agerpres.Ciolacu a aratat…

- El a declarat joi, la Buzau, ca Pro Romania, care nu a participat la alegerile parlamentare din 2016, este un partid de "traseisti politici"."Exista partide politice in acest moment care nu au participat la alegerile parlamentare, unul este PRO Romania, din, pana la urma, traseisti politici.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, dupa intalnitea cu reprezentanții partidelor politice care au susținut investirea Guvernului PNL in Parlament ca liderul Pro Romania susține demersul liberalilor de modificare a legislației electorale, care este elementul declanșator al unei moțiuni de cenzura…

- Igor Dodon a avut discuții la Parlament cu deputați din fracțiunile PSRM și ACUM. Președintele a declarat ca sunt trei scenarii privind inițiativa legislativa a Guvernului pentru modificarea Legii Procuraturii.