Stiri pe aceeasi tema

- "As vrea sa felicit Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Sanatatii pentru faptul ca au reusit accelerarea procedurilor si s-a ajuns la un deznodamant fericit, si anume semnarea contractului de finantare pentru constructia Spitalului Regional Cluj, o investitie de aproximativ 500 de milioane de euro.…

- Programul premierului Ludovic Orban pentru joi, 2 aprilie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului:Citește și: Crește bilanțul morților in Romania! A fost inregistrat un nou deces din cauza COVID-19 * sedinta de Guvern (17,00 - Palatul Victoria) (oportunitati foto si video la inceputul…

- Rezultatul testului pentru coronavirus facut premierului Ludovic Orban va fi comunicat marți, intre orele 10.00 – 12.00, amanarea fiind determinata de faptul ca s-a prioritizat prelucrarea probelor persoanelor care aveau simptome de coronavirus.Decizia amanarii comunicarii s-a luat deoarece a fost necesara…

- Pana joi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate (16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași), potrivit Grupului de…

- Alte cinci cazuri de imbolnavire cu noul voronavirus au fost confirmate in Romania, numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 44, potrivit reprezentanților Grupului de Comunicare Strategica (CGS) privind...

- Femeia in varsta de 42 de ani din Bucuresti, confirmata in cursul zilei de 8 martie cu noul coronavirus, ar fi intrat in contact cu oameni care fac parte din personalul care isi desfasoara actuivitatea in cladirea Guvernului, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. „Sunt desfașurate verificari cu…

- Ziarul Unirea ALERTA in Romania: Inca doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE, in țara. Bilanțul a ajuns la 11 ALERTA in Romania: Inca doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE, in țara. Bilanțul a ajuns la 11 Autoritatile au anunțat ca au descoperit inca doua cazuri de infecție cu noul coronavirus, COVID-19,…

- Astazi, 4 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. ”Va reamintim ca pe teritoriul…