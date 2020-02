Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marti ca initiatorii motiunii de cenzura au 'fugit' de la sedinta Birourilor permanente reunite pe care tot ei au convocat-o si a spus ca ramane de vazut daca anuntul "pompos" privind numarul de voturi in sprijinul motiunii de cenzura se va dovedi real.…

- Premierul a confirmat ca pe ordinea de zi a ședinței de Guvern exista un proiect de OUG pentru reglementarea alegerilor parlamentare anticipate. Orban a precizat ca la acest act normativ s-a lucrat impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta pentru ca nu exista o reglementare precisa in acest domeniu,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca refuza sa creada ca legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, pentru care Guvernul tocmai și-a angajat raspunderea, va fi declarata neconstitutionala, avand in vedere ca timp de trei ani proiectul nu a fost dezbatut in...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Iași, ca ordinul de execuție a lucrarilor pentru Autostrada Unirii, Targu Mureș-Iași-Ungheni, ar putea fi emis in doi ani. Orban admite ca exista și o problema: in primul rand, proiectul trebuie prins in bugetul UE și abia apoi se va ști daca este un…

- Premierul Ludovic Orban a transmis ministrilor vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu mai accepta introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonante de urgenta care nu a fost discutata in prealabil cu el, spunand ca nu i se pare normal sa se trezeasca cu ordonante de care nu avea habar. Anuntul…

- Premierul Ludovic Orban a rabufnit vineri dimineața in ședința de guvern dupa ce s-a trezit cu doua Ordonanțe de Urgența introduse pe ordinea de zi. Reacția nervoasa a avut-o dupa anunțul facut de ministrul Educației.„Va spun de acum. Nu mai accept introducerea pe ordinea de zi a niciunei…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca legea privind alegerea primarilor in doua tururi poate fi adoptata printr-o mobilizare a parlamentarilor care sustin Guvernul, excluzand posibilitatea unei ordonante de urgenta. "Noi sustinem categoric, cu toata forta, alegerea primarilor in doua tururi.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, daca se dorește tergiversarea, iar reglementarile pe Justiție pentru care se dorește asumarea vor fi atacate la Curtea Constituționala, atunci Guvernul va da Ordonanța de...