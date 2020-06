Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul facut de Nelu Tataru dupa ultimele zile in care am inregistrat o crestere a numarului de cazuri. In ce conditii pot fi reintroduse restrictiile Anuntul facut de Nelu Tataru dupa ultimele zile in care am inregistrat o crestere a numarului de cazuri. In ce conditii pot fi reintroduse restrictiile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Alba Iulia, ca cei care contesta starea de alerta trebuie sa-si revizuiasca atitudinea si pozitia, in conditiile in care masurile de relaxare duc la o crestere a numarului de cazuri de infectare cu COVID-19. "Masurile de relaxare tot timpul…

- Potrivit raportarii oficiale a Institutului Național de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore in județul Suceava s-au inregistrat 24 de cazuri noi de coronavirus. Numarul de imbolnaviri noi s-a dublat comparativ cu raportarea de miercuri spre joi, cand in județ au fost 12 cazuri noi de Covid-19. Pana…

- Africa de Sud a anuntat duminica 1.160 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cel mai mare numar zilnic raportat de la primul caz inregistrat in luna martie, potrivit datelor furnizate de ministerul sanatatii, informeaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Episod delicat pentru Ludovic…

- Iranul a anuntat vineri peste 2.100 de cazuri noi de COVID-19, cea mai mare crestere a numarului de contaminari in peste o luna, avertizand in privinta unor focare care afecteaza noi regiuni din tara, relateaza AFP.Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianoush Jahanpour, a anuntat…

- "Situatia este in miscare. In unele zile avem trei sute si ceva de cazuri noi, in altele 260, 270 de cazuri noi. Problema arata ca inca nu suntem pe un trend descrescator sustinut si continuu. Asta inseamna ca inca exista riscul ca lucrurile sa mearga intr-o directie pe care nu ne-o dorim. Acest…

- Pana astazi, 26 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.054 au fost declarate vindecate și externate. The post News Alert: Creștere puternica a numarului de cazuri de coronavirus…

- (UPDATE 13:30) De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, in Romania au fost inregistrate alte 263 de noi cazuri de imbolnavire. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 0 și 94 de ani, scrie digi24.ro.