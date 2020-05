Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a acuzat pe social-democrati de faptul ca au lansat o "intreaga propaganda" pe tema romanilor care desfasoara munci sezoniere in alte tari, adaugand ca in mare parte este vorba despre persoane care au efectuat acest tip de activitati de-a lungul ultimilor 5-7 ani. "Am vazut…

- Premierul Ludovic Orban acuza ca majoritatea parlamentara formata in jurul PSD adopta „masuri ecou” ale celor luate de guvern care duc la cheltuieli pentru care nu exista resurse financiare, el sustinand ca prin astfel de masuri „Parlamentul parca in mod deliberat vrea sa ne aduca in situatia in…

- Victor Ponta susține ca oamenii normali s-au saturat de propaganda lui Klaus Iohannis și a PNL și de atacurile acestora la adresa PSD. Liberalii ar avea insa un motiv extrem de precis pentru care continua sa faca acest lucru. Fostul premier Victor Ponta a lansat vineri un mesaj foarte critic la adresa…

- Papa Francisc a denuntat vineri, intr-o predica dedicata Zilei Internationale a Muncii si Sfantului Iosif Muncitorul, ca in intreaga lume continua sa existe sclavi, femei si barbati obligati la munca fortata, nedreapta sau prost platita, informeaza EFE. `Demnitatea muncii este foarte maltratata. In…

- Pandemia de COVID-19 "ameninta intreaga omenire", a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, lansand un "Plan de raspuns umanitar global", care se va intinde pana in decembrie, insotit de un apel la donatii in valoare de doua miliarde de dolari, relateaza AFP si dpa.Obiectivul…

