Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat ca proiectul bugetului de stat va fi, cel mai probabil, prezentat in sedinta de Guvern de astazi si va fi in dezbatere publica in cursul acestei saptamani, mentionand ca nu stie de existenta unor nemultumiri. „Abia ce e lansat…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat miercuri ca nu este de acord cu o lege care sa-i taxeze financiar pe parlamentarii care trag chiulul. Afirmatia lui Orban vine in contextul in care deputatul PNL Sebastian Burduja (lider PNL Sector 1) a depus un proiect de lege prin care parlamentarii sa fie sanctionati…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca proiectul bugetului de stat va fi probabil prezentat in sedinta de Guvern de miercuri si va fi in dezbatere publica in cursul acestei saptamani, mentionand ca nu stie de existenta unor nemultumiri. "Abia ce e lansat proiectul de buget in…

- Mai mulți deputați ai Partidului Național Liberal au depus in Parlament proiectul de lege, denumit simbolic, „legea anti-chiul”. Proiectul este inițiat de Sebastian Burduja, iar Mircea Fechet, deputat PNL Bacau, este coinițiator.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ludovic Orban, presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, afirma ca proiectul de buget pe 2021 este elaborat mai dificil pentru ca discutiile sunt mai complexe cand exista un guvern de coalitie. "Din ceea ce stiu eu, nu exista nicio crestere de taxe si impozite. Constructia bugetului se…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat, intrebat cum vede nemultumirea exprimata public de Dacian Ciolos fata de ministrul Educatiei, liberalul Sorin Cimpeanu, ca ar prefera sa nu comenteze aceste aspecte, insa a precizat ca „inaintea oricarei pozitionari publice a unui lider din coalitie este necesar…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, miercuri, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament, transmite Agerpres.

- Liberalii susțin ca nu ridica taxele și impozitele in 2021 daca vor ramane la guvernare și ca soluția la indemana este creșterea gradului de colectare la buget. "In mod evident, Romania nu va avea nici anul viitor o situatie usoara din punctul de vedere al situatiei fiscal-bugetare. Si pe acest an ne…