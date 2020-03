Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni, la Realitatea PLUS ca ”in cel mai scurt timp” se va lua o decizie asupra sistemlui de invațamant, in contextul pandemiei de coronavirus. Totodata, aceasta și-a justificat și afirmația referitoare la posibilitatea inghețarii anului școlar, destul de controversata…

- Școlile din Romania se inchid, de miercuri, 11 martie, in contextul cazurilor de infectare cu coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, in ședința de luni. Premierul interimar Ludovic Orban a precizat ca vor fi suspendate cursurile de miercuri, 11 martie…

- Premierul in exercitiu, Ludovic Orban, spune ca nu a urmarit cazul Pintea deoarece nu are timp sa se uite la televizor si a adaugat ca PSD da lectii de sanatate cu ministri care de-a lungul timpului au incalcat legea.”Nu am vazut. Daca ati cunoaste activitatea mea, ati sti ca nu am timp sa…

- Obiectivele din 2020 ale MApN Foto: Radu Dobrițoiu. Ministerul Apararii trebuie sa accelereze anul acesta procesul de dezvoltare a capacitatii operationale si a programelor de înzestrare, a spus astazi presedintele Klaus Iohannis, la sedinta de bilant a ministerului. În acelasi…

- Victor Ponta a invocat duminica seara „o situație la fel de dificila” ca la cutremurul din 1977, având în vedere apariția coronavirusului în Italia, țara unde se afla o comunitate puternica de români, și a profitat de ocazie pentru a-l propune prim ministru pe Raed…

- Obiectivul Romaniei de finalizare a procesului de aderare la spatiul Schengen a fost evidentiat de premierul Ludovic Orban in cadrul intalnirii avute, sambata, cu prim-ministrul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, potrivit unui comunicat al Guvernului…

- Ludovic Orban: „Dublarea alocațiilor ne costa 6 miliarde de euro. Nu avem banii aștia!”Alocațiile pentru copii nu vor fi dublate pentur ca nu exista bani la buget pentru aceasta majoare, in contextul in care o astfel de masura ar avea un impact de 6 miliarde de euro.„Alocațiile pentru copii au fost…