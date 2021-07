Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovc Orban, afirma, joi, ca ”suntem inca departe de obiectivul de investitii”, fiind alocate 62 de miliarde de lei in acest sens, din care au fost realizare doar 21,3. ”Este necesara mobilizarea tuturor autoritatilor contractante”, afirma liderul PNL care a precizat, de asemenea, ca…

- Premierul Florin Citu sustine ca investitiile publice au crescut in primele 6 luni din acest an cu 32,4%, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, ridicandu-se la 21,35 de miliarde de lei. "Investitiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din…

- Premierul Florin Citu afirma, marti, ca investitiile publice au crescut cu 32,4% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020. ”In primul trimestru din 2021, avem o crestere economica bazata doar pe investitii, nu pe consum”, a transmis premierul. ”Investitiile publice au crescut: 21,35 de…

- ”In analiza executiei la luna mai, transmisa premierului, evidentiam un necesar de 13 miliarde lei pe partea de cheltuieli. Aceste cheltuieli trebuie obligatoriu acoperite pana la sfarsitul anului, din care cel mai mare cuantum vizeaza domeniul sanatatii. Veniturile sunt in crestere cu 23% fata de aceeasi…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca strategia in ceea ce privește investițiile straine va fi schimbata: „Devenim pro-activi. Ne vom bate pentru investiții pe piața internaționala”. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania!…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca strategia in ceea ce privește investițiile straine va fi schimbata. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania! In ceea ce privește investițiile straine schimbam strategia și devenim pro-activi. Ne…

- ”Toate investitiile aflate in derulare vor merge mai departe. Platim la timp facturile, o premiera in ultimii 30 de ani”, a anuntat premierul pe pagina sa de Facebook. El a anuntat ca Guvernul aloca sapte miliarde de lei pentru proiectele care vizeaza drumuri judetene si comunale care nu pot fi finantate…

- ”Am citit textul motiunii. Este un banc prost. Am tot zis la dezbaterile din comisii ca ar fi bine sa discutam pe bune, asezat, serios despre fondurile europene. Nu am cu cine. Domnule Ciolacu, sa nu publicati pe Facebook textul motiunii ca va suspenda contul”, a afirmat Cristian Ghinea. Acesta acuza…