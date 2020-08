Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect de Alba, Danuț Emil Halalai, critica in termeni duri organizarea alegerilor locale in plina pandemie de coronavirus. Acesta spune intr-o postare pe Facebook ca ”nimanui nu ii mai pasa de boala” și ca ”birocrația bate orice fel de gandire precauta”. Mai mult de atat, Halalai vorbește…

- Alegerile locale din 27 septembrie se vor desfașura in plina pandemie de coronavirus, dar autoritațile au pus la cale un plan prin care, alegatorii sa respecte toate masurile de siguranța sanitara, intr-un spațiu inchis. Maștile vor fi obligatorii, alegatorii iși vor lua singuri buletinele de vot și…

- Premierul Ludovic Orban a facut azi o serie de precizari legat de cum se va desfasura scoala in conditiile actualei epidemii de coronavirus.In contextul deschiderii scolilor de la data de 14 septembrie, prim ministrul a precizat ca, in cazul in care se despiteaza cazuri de Covid in anumite unitati de…

- Facebook a anuntat ca in primele sase luni din acest an a castigat 10,081 miliarde de dolari, aproape dublu fata de perioada similara din 2019, cu un avans clar al afacerilor, in pofida crizei provocate de pandemia de coronavirus, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- In vreme ce romanii au stat in casa sau au ieșit doar cu hartie care sa dovedeasca unde merg, premierul Ludovic Orban a facut nenumarate deplasari in țara.Ludovic Orban are, in total, la activ, 13 vizite prin judete incepand cu 15 mai, conform Mediafax. Citește și: ALERTA METEO emisa…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a luat act, marti, de decizia celorlalte Biserici Ortodoxe referitoare la Sfanta Impartasanie, iar Patriarhia a transmis ca se va face, potrivit traditiei liturgice, dintr-un singur Potir sfintit si cu o singura lingurita sfintita.

- Expunerea la o simpla raceala poate creste imunitatea la COVID-19, este rezultatul unui studiu publicat de cercetatorii de la Universitatea Tubingen din Germania. Concret, studiul realizat in Germania arata ca aceasta imunitate se datoreaza celulelor albe numite „T-Cells“, al caror rol principal consta…

- O mulțime de persoane au ieșit, sambata, pe strazile din diferite orașe europene pentru a-și demonstra solidaritatea fața de George Floyd, afro-americanul ucis de un polițist in Minneapolis.