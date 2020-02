Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se vor putea trata gratuit la clinicile private. In ce condiții va fi posibil Romanii care vor avea probleme grave de sanatate se vor putea trata la clinici private, fara sa plateasca nimic, daca sunt asigurați in sistemul public. Asta, după ce Guvernul a aprobat marți seară,…

- Ludovic Orban spune ca fiecare ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de guvern de marti seara a avut in spate o nevoie si era indispensabila. Mai mult, premierul afirma ca OUG in domeniul sanatatii a fost prezentata romanilor in variante care nu au nicio legatura cu realitatea. "Fiecare…

- In cursul zilei de joi, Ludovic Orban a anunțat ca se va vota, in mod oficial, amanarea dublarii alocațiilor pana cand va exista rectificare bugetara. Inițial, acesta a anunțat ca dublarea alocațiilor va fi aplicata incepand cu data de 1 iulie, dar se pare ca lucrurile s-au schimbat.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca atat el cat si Guvernul doresc cresterea alocatiilor copiilor, iar Executivul va cauta cele mai bune solutii. ”Probabil nu se poate aplica imediat, dar, in cateva luni de zile, Guvernul va gasi resursele”, a sus Iohannis, precizand ca eliminarea pensiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii, dar a anuntat miercuri ca legea nu s eva aplica de acum. "Guvernul isi face ultimele calculce, dar vreau sa subliniez o cheitune foarte importanta pentru ca am observat cateva interpretari neconforme…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, marți pentru Mediafax, ca legea promulgata de președintele Iohannis va fi completata de o ordonanța de urgența a Executivului pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a masurii privind dublarea alocațiilor pentru copii pana la prima rectificare bugetara…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca premierul Ludovic Orban trebuie sa vina cu Legea bugetului in Parlament pentru a fi dezbatuta. Ponta arata ca banii taiați de Guvern de la Sanatate și Educație pot fi trecuți in buget prin amendamente ale parlamentarilor.Citește și: Guvernul taie…

- Buget 2020: Pensiile cresc cu 40%, iar salariul minim cu 7,2%. De unde face Guvernul rost de bani Pensiile si salariul minim pe economie vor fi majorate, de anul viitor, iar banii necesari sunt prevazuti in bugetul pregatit acum de guvern. In plus, premierul da asigurari ca varsta de pensionare va ramane…