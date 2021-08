Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va demisiona din funcția de la Parlament daca va pierde funcția de președinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie. Orban a anunțat ca se așteapta ca și premierul Florin Cițu sa faca un gest similar, daca nu va fi ales lider al PNL. Acesta considera…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni seara la Digi24 ca va demisiona din funcția de la Parlament daca va pierde funcția de președinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie, așteptandu-se ca premierul Florin Cițu sa faca un gest similar, daca nu va fi ales lider…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Batalia pentru șefia PNL se anunța a fi una extrem de tensionata. Cei doi candidați, Florin Cițu și Ludovic Orban, iși joaca șansa nu doar pentru alegerile din 2024, dar și funcția și autoritatea printre colegi. Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan (PNL), a vorbit vineri seara…

- Premierul Florin Citu exclude posibilitatea ca acela care va pierde alegerile pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) sa piarda si functia obtinuta cu sustinerea politica a PNL. El a declarat, luni, intr-o emisiune la Digi 24, ca nici el nu va pierde functia de prim-ministru…