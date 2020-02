Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PNL vor fi prezenți la votul pentru ionvestirea noului Cabinet, dar se vor abține de la a vota, pentru a forța declanșarea alegerilor anticipate. Anunțul a fost facut, duminica, de catre vicepremierul interimar, Raluca Turcan.Vicepremierul a subliniat, intr-o conferința de presa, ca aceasta…

- Intrebata de jurnalisti ce vor face parlamentarii PNL, Raluca Turcan, a declarat, intr-o conferinta de presa: "Niciun parlamentar al PNL nu a votat pentru motiunea de cenzura initiata de PSD. (...) Dupa acest vot, in conditiile in care noi sustinem organizarea de alegeri anticipate, tinand cont ca…

- Premierul demisionar Ludovic Orban a declarat miercuri, imediat dupa succesul motiunii de cenzura impotriva Guvernului pe care l-a condus, ca „suntem mandri de ce am facut in trei luni”. Acesta a explicat ca in aceasta perioada ministrii au avut de reparat „stricaciunile guvernarii PSD”.

- Ludovic Orban a stat doar 3 luni și o zi premier al Romaniei! Miercuri, liderul PNL a fost demis, dupa ce doar 139 de parlamentari au votat pentru susținerea sa, iar 261 au votat pentru a-l baga in șomaj. Totuși, președintele liberal spune ca va reveni la Palatul Victoria, pentru ca tot el va fi…

- Ludovic Orban a declarat luni ca parlamentarii PNL nu vor vota investirea altui Guvern, chiar daca președintele Klaus Iohannis il va propune tot pe el in funcția de premier.„Daca se ajunge in varianta de anticipate, parlamentarii PNL nu vor vota investirea niciunui Guvern”, a spus prim-ministrul…

- Georgian Pop ar fi astfel al 233-lea parlamentar din coaliția antiguvernamentala, alaturi de cei 198 de parlamentari PSD, 30 de la UDMR și 4 de la Forța Naționala, partidul lui Teodor Meleșcanu), noteaza sursa citata. Pentru ca moțiunea de cenzura sa fie adoptata este nevoie de 233 de voturi.…

- Biroul Permanent National al PNL si grupurile parlamentare ale formatiunii se reunesc, luni, intr-o sedinta, la Camera Deputatilor, inainte de citirea motiunii de cenzura depuse de PSD. Biroul Permanent National al PNL, impreuna cu grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat,…

- Parlamentarii USR vor avea propuneri pe domenii concrete si alocari specifice fiecarui domeniu social si minister in ceea ce priveste proiectul de buget pe anul 2019 si formatiunea va colabora cat mai strans cu premierul Ludovic Orban la realizarea bugetului, a anuntat, marti, liderul Uniunii, Dan…