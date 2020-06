Stiri pe aceeasi tema

- Ludogoret Razgrad, detinatoarea titlului, a invins-o pe Levski Sofia cu scorul de 1-0, vineri, in deplasare, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Bulgariei, la reluarea intrecerii dupa intreruperea sa din cauza pandemiei de coronavirus. Unicul gol al partidei a fost inscris de brazilianul Cauly…

- Ludogoret a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Lokomotiv Sofia, in etapa a XXV-a a campionatului bulgar de fotbal, prima dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus potrivit news.ro.Golul a fost marcat de brazilianul Cauly Oliveira-Souza, in minutul 46.…

- Campionatul primei ligi de fotbal din Bulgaria, intrerupt la mijlocul lunii martie de pandemia de coronavirus, se va relua, vineri, de la ora 18.45, cu meciul Lokomotiv Plovdiv - Etar, din etapa a XXV-a. Tot vineri, campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, la care evolueaza Claudiu Keseru, Cosmin Moti…

- Tot vineri, campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, la care evolueaza Claudiu Keseru, Cosmin Moti si Dragos Grigore, va juca, in deplasare, de la ora 21.00, cu Lokomotiv Sofia. Ludogoret, care a castigat titlul in ultimele opt sezoane, ocupa locul I in clasamentul ligii cu 14 echipe, cu 55 de puncte…

- Campionatul primei ligi de fotbal din Bulgaria, întrerupt la mijlocul lunii martie de pandemia de coronavirus, se va relua, vineri, de la ora 18.45, cu meciul Lokomotiv Plovdiv - Etar, din etapa a XXV-a.Tot vineri, campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, la care evolueaza Claudiu Keseru, Cosmin…

- Campionatul primei ligi de fotbal din Bulgaria, intrerupt la mijlocul lunii martie de pandemia de coronavirus, se va relua, vineri, de la ora 18.45, cu meciul Lokomotiv Plovdiv - Etar, din etapa a XXV-a, potrivit news.ro.Tot vineri, campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, la care evolueaza…

- Bulgaria are doar aproximativ 1400 de cazuri de Coronavirus, a adunat insa deja 58 de morți, iar autoritațile țarii vecine nu iau in calcul reluarea competițiilor sportive. Teodor Borisov, jurnalist la Meridian Match, a explicat cum stau lucrurile in fotbalul controlat de Ludogorets, echipa la care…

- Kiril Domusciev, presedintele clubului Ludogoret, la care evolueaza atacantul Claudiu Keseru si fundasii Cosmin Moti si Dragos Grigore, precum si presedintele gruparii Olympiacos Pireu, Evangelos Marinakis, au anuntat ca s-au vindecat de Covid-19 potrivit news.ro."Sunt sanatos acum! L-am invins…