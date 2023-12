Lucruri pe care o agenţie SEO ar trebui să ţi le poată spune Exista foarte multe lucruri pe care tu trebuie sa le comunici unei agentii SEO in primele saptamani de colaborare. In acelasi timp, exista si lucruri pe care o agentie SEO ar trebui sa ti le poata spune chiar inaintea semnarii contractului si inceperii colaborarii.De ce inainte?Pentru ca tu, ca si client, trebuie sa poti evalua corespunzator serviciile pe care le primesti. In unele cazuri, vei beneficia de lucruri pe care le-ai putea face si singur. Astfel, agenția SEO trebuie sa se diferentieze si sa-si arate valoarea, pentru inceput.Iata, asadar, cateva dintre lucrurile pe care o astfel de agentie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

