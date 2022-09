Lucruri importante în amenajarea camerei de oaspeți Pregatirea camerei pentru oaspeți este o experiența foarte placuta, mai ales daca aștepți cu nerabdare pe cineva drag. Indiferent daca vin parinții, unchii sau matușile din provincie ori prieteni care traiesc in alte țari, o camera de oaspeți ii va ajuta Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un dinte sau un implant dentar ofera o soluție pe termen lung pentru inlocuirea dinților naturali care s-au deteriorat sau care au suferit leziuni și au necesitat apoi o extracție. Pe scurt, implanturile dentare sunt niște dinți artificiali care se insereaza in osul maxilarului pentru a permite pacientului…

- Indiferent daca este vorba despre o calatorie in toata regula sau doar despre o mica escapada, cu siguranța iți dorești ca momentele petrecute sa fie unele cu adevarat memorabile. Calatorind, descoperim locuri și oameni noi, insa acestea constituie și o cale foarte practica de inlaturare a oboselii…

- Daca te muti recent probabil ai luat in calcul sa apelezi la o firma de mutari mobila din zona ta, doar ca in acest moment ar trebui sa citesti mai jos si sa afli 3 lucruri de care trebuie sa tii cont cand apelezi la o astfel de firma. Sunt foarte multe firme de mutari mobila in toata tara, si daca…

- Daca ti-ai propus anul acesta sa renovezi locuinta, ne-am gandit sa-ti venim in ajutor cu cateva idei pentru amenajarea holului. Amenajarea holului unei locuinte este adesea o provocare. Acesta trebuie sa fie si practic, si potrivit cu stilul locuintei, si sa aiba si acea caldura care sa-ti ureze „bine…

- Angajata unui hotel a lansat un avertisment pentru turiștii care merg in vacanța.Membra al personalului hotelului și utilizatoare TikTok, aceasta a menționat cateva lucruri pe care nu le-ar face niciodata cand s-ar afla la cazare, pe baza experienței sale de ani de munca intr-un hotel.Cele…

- Mijlocașul belgian Benjamin Van Durmen (25 de ani), autorul unei duble spectaculoase in victoria cu CFR Cluj, crede ca FCU va fi o nuca tare in acest campionat. FCU Craiova a invins campioana CFR Cluj, scor 3-1, duminica, de o maniera categorica. „Lecție de fotbal”, a concluzionat entuziasmat Adrian…

- La ultima ședința a Comisiei de circulație a municipiului Bacau au fost avizat favorabil urmatoarele propuneri: – Montarea de limitatoare de viteza pe strada Lucrețiu Patrașcanu; – Amenajarea mai multor refugii pietonale; – Montarea de limitatoare de viteza pe strada Aviatori, paralel cu blocul 35,…