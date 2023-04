Stiri pe aceeasi tema

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 133 oferte in județ și 277 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: muncitor…

- ANGAJARI MAI 2023, in penitenciare: Cate locuri de agenți sunt scoase la bataie, la Aiud ANGAJARI MAI 2023, in penitenciare: Cate locuri de agenți sunt scoase la bataie, la Aiud Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a dat startul angajarilor și pune la bataie 500 de posturi vacante de agent…

- Eckerle Automotive angajeaza pentru mai multe posturi Compania Eckerle Automotive SRL face parte dintr-un grup german cu prezenta internationala in Germania, Ungaria, Mexic si China. In Romania sunt prezenti din

- Un fals ofițer antidrog a fost reținut miercuri, dupa ce ar fi escrocat mai multe tinere, carora le promitea slujbe bine platite in structuri ale Ministerului de Interne. Barbatul a fost arestat, informeaza Știrile PROTV. Suspectul flutura și o legitimație falsa de serviciu, ca sa fie mai convingator,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a prezentat topul celor mai bine platite locuri vacante inregistrate in baza de date a agenției. Potrivit ANOFM, conform ofertelor agenților economici, cel mai platit loc de munca este pentru pozitia de programator și dezvoltator software la…

- Mai mult de 10% dintre pozițiile curente deschise din domeniul financiar raman neocupate, ceea ce incarca volumul de munca al angajaților existenți, iar costurile cu forța de munca sunt estimate sa creasca cu circa 16%. Acestea sunt cateva dintre concluz

- Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat, miercuri, ca o hotarare aprobata in urma cu o zi de guvernul Ciuca prevede inființarea a 195 de posturi noi la MIPE, pe langa cele 536 inființate in luna mai 2022. In total, scrie Vasiliu,…

- Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat, miercuri, ca o hotarare aprobata in urma cu o zi de guvernul Ciuca prevede inființarea a 195 de posturi noi la MIPE, pe langa cele 536 inființate in luna mai 2022. In total, scrie Vasiliu,…