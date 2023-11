Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat marți ordonanța de urgența prin care stabilește noile salarii minime brute, care se vor aplica de la 1 noiembrie in construcții, agricultura și industria alimentara, astfel incat angajații cu salarii minime sa nu fie afectați plata contribuției pentru asigurrarile de sanatate (CASS).

- Blocul Național Sindical (BNS) saluta decizia Guvernului privind salariul minim in construcții și agricultura, dar arata și ca eliminarea deducerilor fiscale va afecta 1,8 milioane de salariați platii cu salariul minim, in valoare de 3.300 de lei brut.BNS saluta decizia Guvernului de a gasi o soluție…

- Premierul Ciolacu a anunțat ca, de la 1 noiembrie 2023, se marește salariul minim brut in construcții, in sectorul agricol și in industria alimentara. “Nivelul salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata pentru domeniul construcții, precum și cel pentru sectorul agricol și industria alimentara…

- Noile salarii minime in construcții, agricultura și industria alimentara: Guvernul asigura ca nu se pierde un leu din salariul net Noile salarii minime in construcții, agricultura și industria alimentara: Guvernul asigura ca nu se pierde un leu din salariul net Premierul Marcel Ciolacu a facut astazi…

- UPDATE: Reprezentantii sindicatelor au facut public proiectul si , asa cum au fost redactate in urma sedintei. STIRE INITIALA: ”Am convenit astazi, impreuna cu patronatele si sindicatele, in Consiliul National Tripartit, noile valori ale salariilor minime in constructii, agricultura si industria alimentara.…

- Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat joi despre majorarea salariilor in constructii, agricultura si infustria alimentara, ca pentru a evita anumite scenarii, e oportun sa astepte intrarea in vigoare a pachetului cu masuri fiscale pe care Guvernul si-a asumat raspunderea in…

- ”Astazi, majoram cu 10% salariul minim general, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut pe luna, asa cum am promis, pentru a proteja veniturile salariatilor din Romania. Acest Guvern nu va renunta la prioritatea de a creste salariul minim si ne dorim sa existe o alta treapta de crestere in 2024, pe…

- Surpriza joi la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca ordonanța care viza majorarea salariilor din construcții, agricultura și industria alimentara va fi scoasa de pe agenda, dupa ce calcule prezentate in aceastpa dimineața de Ministerul de Finanțe au aratat ca salariul minim net al angajaților…