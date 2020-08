Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai mare criza medicala cu care se confrunta Romania, acuzatii grave de malpraxis vin, culmea, chiar din partea medicilor. O femeie insacinata in sapte luni si infectata cu coronavirus a murit in timp ce era transferata de la Arad spre Timisoara. Managerul spitalului care a primit-o spune ca…

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți din cele doua competiții europene de fotbal intercluburi. In Liga Campionilor cele confruntari vor fi: Caștigatoarea dintre Real Madrid (Spania) și Manchester City (Anglia) cu invingatoarea dintre Olympique Lyon (Franta) și Juventus Torino…

- Adevarul dramatic al genocidului facut in Romania incepe sa iasa la iveala. Președintele Colegiului Medicilor din Romania, dr.Gheorghe Borcean, arata ca, din 15 martie pana in prezent, romanii au murit de peritonita și ocluzii pentru ca au ajuns prea tarziu la spital. Numarul bolnavilor morți in aceasta…

- Veste trista! Fostul preot Philip Clements, in varsta de 81 de ani, s-a stins din viața in urma cu cateva ore. Vicarul gay ajunsese la spital sambata și in ciuda eforturilor medicilor, a trecut la cele veșnice. Informația a fost confirmata de Florin Marin, romanul cu care Clements se casatorise in urma…

- Cinci pacienți confirmați cu coronavirus au murit intr-un incendiu care a izbucnit la un spital din St Petersburg. Focul a pornit de la Secția de Terapie Intensiva, scrie BBC.Din primele informații incendiul a pornit de la un scurtcircuit produs la un venitilator din secția de Terapie Intensiva. Focul…

- Coronavirus in lume, LIVE UPDATE 9 mai. Peste 3,9 milioane de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar cel puțin 274.000 au murit. Italia a trecut pragul de 30.000 de morti, dar se pare ca oamenii au uitat repede de cosmarul prin care au trecut si au revenit la vechile obiceiuri. Asta l-a infuriat…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.419 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania, 29…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.384 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania,…