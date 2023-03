Stiri pe aceeasi tema

- ONG Pro Infrastructura il acuza pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , ca face promisiuni fanteziste. Pe 27 ianuarie ministrul ne anunța triumfalist ca Drumul Expres Galați-Braila se va finaliza la sfarșitul acestui an. In loc sa arunce in spațiul public promisiuni fanteziste cu zero șanse…

- Podul de la Braila, „Golden Gate”-ul romanesc cum i se spune datorita asemanarii cu celebrul pod din San Francisco, este finalizat, a fost aplicata hidroizolația, e pregatit pentru turnarea stratului de asfalt și deschiderea traficului, dar turnarea asfaltului este amanata din cauza ca nu sunt finalizate…

- Zece drumuri din judetele Buzau, Vrancea si Braila sunt inchise circulatiei, iar pe sapte drumuri din judetele Braila, Galati, Vrancea si Bacau se circula cu restrictie de tonaj, dupa ce angajatii Companiei de Drumuri au actionat toata noaptea pentru a mentine circulatia in conditii de siguranta pe…

- Administrația Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galați anunța ca traficul de marfuri prin porturile din Galați, Braila și Tulcea este in scadere cu 26 la suta fața de anul precedent. De vina este razboiul din Ucraina.

- Podul peste Dunare de la Braila - celebrul „Golden Gate de Romania" - a ratat inaugurarea in 2022, promisa in repetate randuri atat de Ministerul Transporturilor, cat si de constructor. Acum, primavara-vara 2023 pare un termen realist pentru o eventuala deschidere a traficului pe acest obiectiv. Poate…

- La cele patru porturi romanești de pe sectorul Dunarii Maritime, Sulina, Tulcea, Galați și Braila, se adauga din ianuarie 2023 un nou port cu capacitate de operare portuara semnificativa, Portul Isaccea, care in urma lucrarilor de dezvoltare iși dubleaza capacitatea de operare portuara, pana la 400.000…

- Podul peste Dunare de la Braila s-ar putea deschide in primavara anului viitor, in aprilie sau mai pe varianta Macin și in august-septembrie pentru varianta Jijila din județul Tulcea, a anunțat luni, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Este al treilea termen pentru cea mai complexa lucrare de…

