Lucrările la Autostrada 0 vor fi oprite. Descoperire istorică pe Centura Capitalei Pe unul dintre loturile unde au demarat lucrarile pentru construcția viitoarei Autostrazi 0, care va ocoli Capitala, au fost decoperite vestigii ale unei așezari dacice. Acesta este motivul pentru care timp de o luna, zona delimitata va fi șantier de cercetare. Potrivit proiectului aceasta autostrada va face legatura cu cele trei Autostrazi existente și […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

