Administrația Bazinala de Apa Siret deruleaza lucrari de punere in siguranța a barajului priza Trotuș, in zona municipiului Onești, județul Bacau. In prezent se lucreaza la refacerea pragului și a risbermei din anrocamente aval de prag. Tot in cadrul acestui proiect, va fi realizat un prag nou, cu scopul de a reduce panta de curgere și de a menține o liniștire a curentului de apa in aval de disipatoarele de energie și vor fi inlocuite echipamentele hidromecanice. Priza Trotus este amplasata pe cursul inferior al raului Trotuș, in apropierea platformei industriale a municipiului Onești, la circa…