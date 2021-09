Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea Caii Bogdaneștilor necesita noi limitari in ceea ce privește circulația rutiera. Astfel, pentru implementarea obiectivului ”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in Municipiului Timișoara, Traseul 5 – Calea…

- Marți, 17 august, intre orele 9 și 15, Aquatim va opri furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor, porțiunea dintre bulevardul Cetații și strada Banul Maracine. Intreruperea e cauzata de lucrarile efectuate in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul…

- Proiectul de modernizare a Caii Bogdaneștilor prevede taierea a 159 de copaci, pomi fructiferi și tei. Zilele acestea au mai cazut cațiva dintre ei sub drujbe, iar timișorenii s-au revoltat iarași pe rețelele de socializare. Reprezentanții PMT au salvat șase arbori in aprilie și spun ca vor mai muta…

- Maratonistul Danut Cernat, politist in rezerva, va alerga si pe strazile din Lugoj pentru copiii politistilor decedati de Covid 19, in cadrul campaniei "Turul Romaniei in pasi de alergare", initiata de Corpul National al Politistilor. Politistul in rezerva se va afla in aceasta saptamana si pe raza…

- Se inchide un tronson rutier important din zonele Blascovici si Ronat pentru a face loc… modernizarii traficului si liniilor de tramvai din zona. „Comisia de circulație de la nivelul municipiului a aprobat inchiderea traficului rutier pe Calea Bogdaneștilor, pe tronsonul cuprins intre str. Razboieni…

- Nu vom avea prea curand coșuri de gunoi noi pe strazile din oraș. Primaria nu a gasit nicio firma care sa aduca la Timișoara 1.000 de coșuri de gunoi, pentru 31.000 de euro. Licitația a fost anulata din lipsa de ofertanți.