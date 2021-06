Modernizarea drumului comunal DC 212 este una dintre investițiile importante din comuna Bistra. Lucrarile continua și in 2021. Proiectul de modernizare cuprinde lucrari complexe: ziduri de sprijin din piatra, acostamente, gabioane, parapet, rigole, drenuri, lucrari de terasament etc. Structura rutiera a DC 212 va fi alcatuita din strat de balast, piatra sparta, anrobat bituminous și beton asfaltic. In prezent se lucreaza la rigole, acostamente, parapeți, camere de cadere și evacuarea apelor pluviale și treceri prin vad. „Lucram și in acest an la drumul comunal 212. Lucrarile sunt executate in…