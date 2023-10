Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din zona Turda Noua de pe strada Alexandru Ioan Cuza au cerut autoritaților locale realizarea de marcaje rutiere dupa modernizarea arterei de circulație. Deși a trecut ceva timp de cand strada a fost modernizata, iata ca abia acum aceste marcaje incep sa fie realizate. Mai exact in cursul…

- In municipiul Campia Turzii se lucreaza la infrastructura rutiera pe mai multe strazi din oraș. In prezent se toarna asfaltul pe ultima porțiune din strada Tudor Vladimirescu, respectiv langa magazinul Profi. De asemenea, se lucreaza și pe strada Baii, o lucrare complexa, dupa cum o descrie și edilul…

- Primaria Cluj-Napoca anunta punerea in funcțiune a unei noi instalații de semaforizare amplasata la trecerea de pietoni de pe strada Traian Vuia - zona nr. 157 (zona Vama), incepand de joi, 14 septembrie.„Pentru a traversa, pietonii trebuie sa acționeze butoanele pietonale prin care se solicita culoarea…

- Crearea unei legaturi intre strada D.D. Roșca și strada Campului ar permite apariția unei noi cai de acces din Manaștur spre Calea Turzii, respectiv Zorilor, Buna Ziua și chiar Gheorgheni. Acum, cele doua strazi sunt legatre, dar drumul este de pamant, de la o anumita porțiune. Consilierul local…

- Pe adresa redacției ne-au fost transmise imagini cu lucrarile ce se desfașoara pe strada Bicaz din municipiul Bacau. Cetațenii din zona acuza faptul ca dupa ce au stat o buna bucata de vreme cu trotuarele sparte, acum asista la o „gluma proasta” a firmei care executa lucrarile. „E o gluma proasta ce…

- FOTO: Cetațenii de pe mai multe strazi din Alba Iulia au ramas marți dimineața fara apa potabila, din cauza unei avarii Locuitorii de pe mai multe strazi din Alba Iulia au ramas marți dimineața fara apa potabila, dupa o avarie la conducta de alimentare. Potrivit operatorului Apa CTTA SA Alba – Sucursala…

- Guvernul Japoniei le-a transmis cetațenilor sai stabiliți in China sa ramana discreți, inclusiv sa vorbeasca incet in public, dupa tensiunile tot mai accentuate cu regimul de la Beijing, in urma planului de eliberare in ocean a apei radioactive de la Fukushima, relateaza Reuters.

- Proiect pentru realizarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale in comuna Daia Romana. Acord de mediu, solicitat la APM Cetațenii din comuna Daia Romana ar putea beneficia de o rețea de distribuție a gazelor naturale, printr-o investiție de peste 33,6 milioane de lei. Agenția pentru Protecția…