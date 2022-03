Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Lucrari de reprofilare și de completare cu piatra pe pe mai multe strazi din Sebeș: Continua lucrarile de racordare la infrastructura de canalizare menajera FOTO: Lucrari de reprofilare și de completare cu piatra pe pe mai multe strazi din Sebeș: Continua lucrarile de racordare la infrastructura…

- SPAP Sebeș: doua strazi din Rahau au fost nivelate cu strat de piatra. Continua lucrarile de racordare la canalizare Pe parcursul saptamanii 21-25 martie, Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a intervenit in localitatea aparținatoare Rahau, pentru a efectua lucrari de reprofilare și…

- Miercuri, 9 februarie 2022, echipele RAJA intervin pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Techirghiol din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Potrivit RAJA Constanta, in vederea executarii acestor…

- Incepand cu data de 08.02.2022, contribuabilii persoane fizice pot beneficia de scutirea de la plata a majorarilor de intarziere, potrivit H.C.L. nr. 8/2022, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții: a) achita/au achitat integral, prin orice modalitate prevazuta de lege, pana la data de 29.04.2022…

- FOTO: Incendiu de vegetație in comuna Ciugud, in zona centralei eoliene de la Șeușa. SVSU a intervenit pentru lichidarea focului SVSU Ciugud a intervenit la un incendiu de vegetație izbucnit in comuna Ciugud, in zona centralei eoliene din localitatea Șeușa. Un incendiu a izbucnit sambata seara, in apropiere…

- Un adolescent de 15 ani este in coma, dupa ce a fost lovit, joi, de o masina pe o strada din Cisnadie, judetul Sibiu. ”ISU Sibiu a intervenit de urgenta cu un echipaj SMURD cu medic in localitatea Cisnadie, str. Bailor, unde un pieton a fost acrosat de un autoturism. La fata locului a intervenit…

- Un barbat a fost impușcat in frunte in Popești-Leordeni și a ajuns la spital. Medicii i-au extras o bila iar Poliția incearca sa gaseasca tragatorul. Barbatul se plimba alaturi de prietena lui joi seara, pe o strada din oraș, și a simțit o durere puternica in zona frunții. A crezut ca a fost lovit de…

- Pompierii aradeni au intervenit la un incendiu provocat de un coș de evacuare a fumului de la un imobil in localitatea Vladimirescu. Din fericire, casa a fost salvata insa acoperișul a fost in totalitate distrus de foc. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit in aceasta dimineața in jurul orei 02.00,…