Lucian Valea 100 .

- Noul pod de acces in Cetatea de Scaun a Sucevei a fost finalizat inainte de termen, astfel ca vizitatorii vor putea fi primiti incepand de astazi, 1 martie. Etapa a doua de restaurare a cetatii continua, lucrarile care se executa in Santul de Aparare si la zidurile cetatii nu influenteaza procesul de…

- Deschiderea circulației pe lina 4 și pe linia 7 pe bulevardul Cetații va afecta, surprinzator, in sens pozitiv, circulația autobuzelor din Timișoara, ne spune primarul Dominic Fritz. Aceasta pentru ca ar urma ca șoferii folosiți pana acum pe cursele ”compensatorii”, care erau inființate pentru a inlocui…

- Gica Popescu (56 de ani) a dezvaluit ca Jose Mourinho (61 de ani) ar putea sa fie prezent la meciul de adio al „Generației de Aur”, in calitate de antrenor al selecționatei starurilor internaționale. Pe 25 mai 2024, ora 20:30, Arena Naționala va gazdui meciul de adio al Generației de Aur, in care Hagi,…

- Gica Popescu (56 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria naționalei Romaniei. A fost capitan la Barcelona și a participat la trei ediții de Campionat Mondial (1990, 1994 și 1998) și la doua de Euro (1996 și 2000). Anul 2024 va aduce la start și un meci ce nu trebuie ratat!…

- Muzeul Național al Bucovinei a anunțat inchiderea Cetații de Scaun a Sucevei pentru vizitare, in perioada 5 februarie 2024 – 4 martie 2024, pentru desfașurarea lucrarilor de restaurare la podul de acces in cetate. Avand in vedere ca in perioada de iarna volumul de vizitatori este mai scazut, General…

- Jodie Foster, cunoscuta pentru stilul sau direct și franchețea cu care abordeaza diverse subiecte, a surprins cu reacția sa la adresa Generației Z in cadrul interviului pentru The Guardian . Criticați pentru lipsa de rabdare și dorința de a-și impune ideile și provocarile in mediul de munca, tinerii…

- Sunt bucuros sa va anunț ca unul dintre cele mai frumoase și importante proiecte pentru Deva, cel care vizeaza chiar simbolul orașului nostru, Cetatea, se apropie cu pași repezi de finalizare! Va invit sa vedeți, in premiera, fotografiile facute astazi in Incinta I a Cetații. Lucrarile…

- Cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile, romanul pe care il cunoaște intreaga lume a sportului cu balonul rotund, Gheorghe Hagi are o avere impresionanta și o remunerație lunara de antrenor de circa 2.500 lei. Regele Hagi antrenorul și acționarul clubului Farul Constanța, are un salariu simbolic…