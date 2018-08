Lucian Șova anunță schimbări în transportul interjudețean și la școlile de șoferi ”In domeniul rutier am doua proiecte mari deja demarate. Primul este legat de reformarea programului de transport interjudețean de pasageri și proiectul de ordin care va guverna noua alocare de trasee pe o procedura foarte transparenta, foarte simpla, foarte accesibila și deschisa in piața, fara condiționalitați de vechime, de traseu ș.a.m.d. A doua prioritate este generata de faptul ca am fost foarte impresionat ca la Forumul internațional pe transporturi de la Leipzig l-am intalnit pe laureatul acelui forum, un tanar cercetator in domeniul siguranței rutiere, care este roman și lucreaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

