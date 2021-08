Stiri pe aceeasi tema

- Joi 15 iulie 2021 in sala de festivitati a Palatului Copiilor Bacau au avut loc conversatii interesante pe tema poluarii atmosferice. La discutii au luat parte elevi ai cercului de Protectia Mediului (actuali dar si absolventi), profesori de biologie din alte institutii de invatamant, reprezentanti…

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bacau sarbatorește, sambata, de 5 iunie, Ziua Mondiala a Mediului. Tema propusa in acest an de UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu) este Redefinește. Reconstruiește. Restaureaza. Ziua Mediului 2021, inițiata in anul 1974, lanseaza acum Deceniul UNEP…

- De vizita politistilor, imbracata in sfaturi preventive și informații privind formarea corecta a unui comportament responsabil și preventiv in trafic, au avut parte elevii de la Școala Gimnaziala Mihail Sadoveanu din Bacau. Aproximativ 30 de elevi de la clasa pregatitoare au participat la o lecție de…

- Politistii din Bacau au indisponibilizat 16.930 de pachete de tigarete de contrabanda, gasite intr-un autoturism, depistat in trafic. La data de 29 mai a.c., in jurul orei 00.30, politistii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au efectuat semnal regulamentar de oprire in trafic, pe DN 2-E 85, in localitatea…

- Aleșii județeni s-au intalnit, joi, 27 mai, intr-o ședința maraton. Un punct important pe ordinea de zi a fost cel legat de Planul Urbanistic Zonal, ce are ca obiect dezvoltarea Aeroportului Internațional „George Enescu”. Primul punct de pe ordinea de zi suspus votului, fiind, de departe, și unul…

- In 2013, aflat la o conferința in Rusia, președintele ecuadorian Evo Morales a anunțat ca este dispus sa-i acorde azil lui Edwuard Snowden, celebrul analist NSA care a divulgat programul secret de spionaj american la adresa populației. A doua zi, avionul in care se afla președintele Morales a decolat…

- Una din opt femei poate dezvolta cancer de san in cursul vieții; 90% din femei nu au participat niciodata la un program de screening oncologic. 1/5 din cazurile de cancer mamar apar la varsta mai mica de 50 ani, iar procentul este in creștere. In Romania, majoritatea pacientelor care se prezinta la…

- In urma unei avarii pe conducta de alimentare cu apa potabila ce alimenteaza stația de tratare Caraboaia aparținand CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau), alimentarea cu apa a municipiului Onești va fi intrerupta. In aceasta situație, RAJA S.A. va fi nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in…