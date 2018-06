Lucian Croitoru: ​​O perspectivă asupra inflației n Romnia La intrebarea daca prefera ca inflația sa fie relativ mica, atat romanii cat și, de exemplu, germanii ar raspunde „da”. Și totuși, aceasta nu inseamna ca atunci cand decid, fiecare la locul lui, in sectorul privat sau in cel public, pentru consum, pentru investiții, pentru solidaritate sau pentru sustenabilitate romanii și germanii se comporta la fel. Atitudinile lor fața de inflație sunt diferite. Noi, romanii, toleram o inflație relativ inalta, iar germenii nu. Noi avem o atitudine laxa fața de inflație, iar germanii una ferma. De aceea, in Romania inflația a fost, in ultimii 28 de ani mai mare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

