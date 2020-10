Lucian Bode: Sprijinul administrației SUA va încuraja fondurile de investiții să finanțeze Rail-2-Sea și Via Carpatica Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat ca autostrada și calea ferata ce vor lega Constanța de Gdansk, proiecte anunțate de ambasadorul SUA, vor fi „un beneficiu real” pentru economie. Intr-un comunicat de presa, ministrul Transporturilor arata ca vor fi implicate fonduri private in finanțarea acestor proiecte, iar sprijinul administrației americane va incuraja fondurile de investiții sa susțina construcția. „Cele doua proiecte importante Rail-2-Sea si Via Carpatia vor primi un sprijin important pentru dezvoltarea infrastructurii care sa lege Constanta, de la Marea Neagra, cu Gdansk,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

