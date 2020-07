Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra (PSD), a anuntat pe Facebook faptul ca Aeroportul International ”Traian Vuia” din Timisoara are o noua conducere, el acuzand, totodata, liberalii din Timis de aceasta schimbare. Noul director este generalul Dorel Gradinaru, fost sef al Inspectoratului…

- Liderul grupului parlamentarilor PSD nu a ratat ocazia de a comenta schimbarea de conducere de la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, unde in locul lui Dan Idolu a fost numit generalul Dorel Gradinaru, fostul șef al Inspectoratului General al Aviației din MAI. „Umilința pentru primarul-președinte…

- Calin Dobra, presedintele Consililului Judetean Timis, acuza PNL ca distruge Aeroportul Timisoara prin schimbarea de la conducerea acestuia a directorului Dan Idolu. "Aeroportul Timișoara se dezintegreaza! Schimbari doar de dragul schimbarii", scrie Dobra pe Facebook."“Timișorenii mei”, vorba…

- ”Aeroportul Timisoara se dezintegreaza. Schimbari doar de dragul schimbarii. , vorba unui clasic in viata, pot sa isi ia adio de la una dintre cele mai bine manageriate institutii din judetul nostru, Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara. Liberalii din Timis au decis ca este momentul sa…

- Seful Inspectoratului General de Aviație din MAI, Dorel Gradinaru, a fost numit noul manager al Aeroportului International Timisora, in urma revocarii din functie a lui Dan Idolu. Cu toate ca noul Consiliu de Administratie al Aeroportului International Timisoara a incercat sa pastreze secretul in privinta…

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat ingrijorat de faptul ca nu se respecta masurile de limitare a raspandirii epidemiei de coronavirus, numarul de cazuri fiind in crestere constanta. Premierul a anuntat ca miercuri va avea o intrunire cu toate institutiile de control pentru a decide un plan de masuri.…

- In plina criza medicala si economica, la Aeroportul International Timisoara se pregateste demiterea directorului general, Dan Idolu. Primul pas a fost facut, respectiv schimbarea intregii structuri a Consiliului de Administratie. Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) de la Aeroportul International…

- Trei persoane in varsta de 23, 33, respectiv 41 de ani au fost arestate preventiv, luni, dupa ce cu o zi in urma fusesera retinute in urma perchezitiilor si audierilor desfasurate in orasul Murgeni, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit IPJ, in cauza in…