Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, aflat in vizita in SUA, afirma ca oficialii Departamentului de Stat au apreciat eforturile Romaniei in domeniul traficului de persoane. El se declara increzator ca progresele facute de tara noastra se vor reflecta pozitiv in raportul privind Traficul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, a participat joi la o intalnire in județul Alba cu reprezentanții structurilor teritoriale ale ministerului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, in cadrul unei festivitati organizate cu ocazia implinirii a 74 de ani de existenta de catre CS Dinamo, ca in curand vor incepe lucrarile de reconstructie ale noului stadion din Soseaua Stefan cel Mare, care va avea aproximativ 25.000…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marti ca in urma gasirii unui microfon in biroul secretarului de stat Raed Arafat, Parchetul General a efectuat o verificare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, este invitat, din nou, marti, la "Ora Guvernului" din plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea grupului parlamentar AUR, pe tema atributiilor detinute de secretarul de stat Raed Arafat in cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Fii la curent…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca nu a fost luata o decizie cu privire la anularea starii de alerta, mentionand ca o hotarare in acest sens trebuie sa vina in curand deoarece starea de alerta expira in 8 martie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, considera ca intreaga lume democratica trebuie sa dea dovada de solidaritate in fata razboiului, intr-o postare prilejuita de aniversarea a 89 de ani de protectie civila in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca, pana luni, la ora 11, in Romania au intrat peste 74.700 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia peste 34.000 se mai afla in tara noastra. De asemenea, au fost primite peste 700 de cereri de azil din partea cetatenilor din Ucraina. Fii…