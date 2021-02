Stiri pe aceeasi tema

- Ești frumoasa ca un ghiozdan Pe care-l duc in spate In el am pus teanc, ca pe niște carți Saruturile mele nenumarate Ești frumoasa rau de tot Ca o inamica cetate Pe care am incendiat-o, i-am spart zidurile Și am luat-o ostateca pentru nițica eternitate Ești frumoasa Ca la țara, cu acoperiș de șindrila…

- Si zboruri vin și zboruri trec Și ne miram ca sunt albastre Și ochii noștri le petrec Uitand ca-s zborurile noastre Acum te vad, maine ne luam De la toc cui treci la galoși Și nu e timp sa respiram Ca-mi torni cațiva copii frumoși Așa vorbeau un el și-o ea Pe-o strapontina in zenit Și nimeni, nimeni…

- Ninge la Sangeru ca un inceput de rugaciune, pentru a treia oara in aceasta iarna-primavara, primele zapezi stand cat sa ne facem poze cu ele și sa le cerem autograf. Acum, pe dinafara, dardaie de ger clanța ușii, semn ca miile de pietre din cele trei mari curți ale Muzeului Pietrei nu s-au bagat degeaba…

- Nu fost-am doua toane paralele S-a nimerit ca de la inceput Sa ne spalam picioarele, ca-n biblii Iar parul tau sa-mi ștearga glasul mut Noi nu ne-am rastignit cu indulgența Supliciul in piroane naște groaza Iubirea n-are termen de scadența Iar infinitul nici el nu dureaza Și totuși amandoi ne-am spus…

- -Orele zero și niște minute. Sangeru sub bombardament – O, Dumnezeule, se-aprinde Terra I-o stare avantata de razboi Nicicand in noaptea dubla dintre ani N-am pomenit așa un taraboi Aprins e cerul, un vulcan cu lava De jos in sus cu flacari ample ninge Cosarul unuia ce-i dus cu totul Arde mocnit și…

- Da de mancare iluziilor Nu le lasa flamande Nimic mai dezgustator decat Azilul iluziilor care mor de inaniție Da-le hrana inimii tale Pune-le pe masa biscuiții norocului Culoarea de secara a painii seara Imbraca-le in borangicul nimicului panditor Nu sta, hranește-ți iluziile Atat cat sa-și pastreze…

- Sa nu-mi spui ca ești frumoasa Și nici mie sa numi cei Caci raspunde-voi, nu ești Dar miroși vara a tei Și nici noaptea nu ești altfel Numai ca miroși a luna Iar in brațele-mi miroși Cu totul a voie buna Zi-mi ca sunt frumoasa, zi-mi, Mangaie-ma pe spranceana Și ca seman nițeluș Cu cea Leana Cosanzeana…

- Lucian Avramescu buni zori, fii gata de lupta soldat e-o batalie cum n-a fost și alta nu vine din pricina asta, intre Afganistan și Odesa nu uita sa pastrezi un ultim cartuș pentru tine iubește-ti femeia, matura sau abia incercata iubește-o sincer, metodic, sa te tina minte inceperea celui de al…