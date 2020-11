Lucian Avramescu: Iubind zorii nu detest noaptea Hei, grabiti-va sa cantați despre viața Murmurați in gand, nu musai o arie din Traviata Ceața e groasa jur imprejur pe pamant Sa profitam cat lumina vine chiar cu degetarul, nu cu galeata Noaptea nu este sinonima intunericului. Iubind zorii nu detest noaptea. Milioane de așchii de stele, din vasul spart al universului, construiesc cea mai fascinanta priveliște, pe care perechea de indragostiți o privesc pe rand, sau, obosiți de iubire, amandoi deodata, cu mainile sub cap. Noaptea a instelat in mine amintiri, iar muțenia nu le-a șters. Noaptea plimba pe cer Luna care locuiește in toate misterele.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Sa fie misterul care se alege greu, ca neghina din grau, sau promisiunea revenita a luminii care lupta pentru fiecare reduta a intunericului? Eu cred ca fiecare ne naștem in zori, iar ziua de naștere nu e una, ci-s toate diminețile pe care le traim, mai multe sau mai puține, dupa noroc. Noaptea, chiar…

- Zorii inca nu se arata la Sangeru. Mari draperii negre stau pe dinafara nu doar in geamurile mele. Cosmosul tot este ca-n vremea bombardamentelor, cand alarmele anunțau raiduri inamice, iar oamenii, pitiți in case sau subsoluri, stingeau orice lampa sau muc de lumanare care ar fi indicat piloților unde…

- E bine trecut de orele 8.00, iar eu am ratat prilejul de a reconfirma un salut vechi, fiindca zorii s-au dizolvat in deșertul de cenușa al cerului inrudit cu Sahara. Mi-am ispravit truda de a-mi face singur corectura carții ”Confesiunile unui mut care a vorbit candva”. Acum trece in mainile celor ce…

- Incepe o noua zi. Zorii ma privesc de afara cu un ochi de sticla. Ieri mi-am privit emoționat pana la lacrima fiica cea mica, in prima ei emisiune TV. E, așa cum a invațat de la mine, pe vremea cand puteam face asta, fiindca pe scena am fost amandoi de mai multe ori, neinspaimantata, privind publicul…

- Buni zori, prieteni! Noaptea iși ține inca palmele lipite pe geamurile camerei mele de somn. Ies in balconul din spate in camașa doar, sa vad cerul și sa aud cocoșii. Ma intorc stranutand. Cerul se arata violet, ca ieri, cu o margine de nori albi pe Bobaru, spre Mireș, de unde peste un timp ar trebui…

- Ritualul meu matinal se petrece pe aceleași reguli dictate de un ceasornic nevazut care ticaie in mine. O fi inima, fiindca ea repeta, ca un metronom, bataia ei aparent monotona, care inseamna viața? Schimbat nițel e doar cerul care a ținut aprins pentru mine pesemne doar Luceafarul de ziua. Obișnuit…

- Buni zori. Noaptea s-a calicit și mușca fara saț din trupul luminii, astfel ca la orele cinci, cand ma scol, indiferent de ora culcarii, e de-a binelea bezna. Stelele s-au retras in pijamalele lor roz, cum scriam intr-o poezie de tinerețe, iar cerul și pamantul sunt tot una sau tot unul, adica negrul…

- Noaptea asta-i fara somn Trenuri trec cu amagire Dialog cu mine insumi Dar nu vin la intalnire Tu, iubito, ai pus ceasul Sa ma scoale fix la trei Sau prin mintea mea alearga Cai nebuni, demoni mișei? Doarme lumea, doarme satul Și tu dormi profund, ne-ntoarsa Numai eu, planton de veghe Imi consum o…