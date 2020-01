Lucian Avramescu: În fiecare odaie a cordului meu locuia o femeie Pacient, aflat la subsuoara intamplarii, Ma las pipait de ganduri Și gandurile, ca niște stridii, stau aliniate In cutia de conserve a scafarliei mele Gandurile au ramas cuminți la radiografie Ca niște soldați in pielea goala la recrutare Pe care o ofițereasa cu mustați Ii lovește cu ciocanul in genunchi Radiografiile sunt de mai multe feluri – Și cele mei amanunțite se fac pe iluzii In plamani, doctorii m-au cautat de aer Și au gasit urme din Calea Lactee, Apoi, o asistenta cu picioarele lungi De-i atingeau amigdalele, M-a carat la radiografia inimii, Cautandu-ma de auricule și de ventricule,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Noi nu ne-am desparțit un ceas De cand ne știm, de-atația ani, Timpul l-am luat incet, la pas, Fara bairamuri cu țigani Caci nunta ne-am facut-o-n cer Luna purta ai tai tarlici Și fiindca-n aștri era ger Regește ne-am mutat aici Am luat, fara sa știm, apoi De pe a stelelor țarana Ceva ce s-a-ntrupat…

- Femeie, ca un lujer, iti impletesti Bratele in jurul grumazul meu Ca dovada suprema ca ma iubesti Si ca am ajuns pentru tine un presupus Dumnezeu Sau ești liana frumoasa, ca o spanzuratoare, Care cauta locul prin care circula sangele te iubesc Și respirația lui mangaietoare Brațele tale o opresc Ești…

- O femeie, in arhelogica mea tinerețe, mi-a spus ceva ce venea in contradicție cu interesele ei sufletești. Tu știi sa ma iubești pe mine, dar pe tine nu te-ai iubit niciodata. Cum așa ? Nu ții la tine, mi-a zis, dragostea ta este exclusiv dedicata altora. Ma iubești pe mine, ca femeie, iți iubești…

- Unul cate unul, ca merele dintr-un coș, Cad in țarana prietenii mei, Iar semințele nu mai dau lastari Unul cate unul, De curand unul cate doi, Se fac țarana prietenii cu care Am imparțit felia vesela a studenției Saraca, dar cat de luxuriant data Cu icrele negre ale poftei de viața Toamna luneca discret…

- Barbația PSD – ca tot a inceput campania ”Nu mai bateți femeile!” – se exprima azi, prin virilitatea catorva baroni locali și a altora de la centru, carora le cad nadragii nu de batranețe, ci din pricina buzunarelor prea grele de lingouri, se exprima, observ, luand-o la pumni pe biata Viorica. Ea a…

- Ce seamana și ce nu seamana in ele? Ma uit lung, ca un pițigoi care nu și-a nimerit cuibul și incearca sa-și identifice puii. Ambele poze s-au lipit pe prima pagina a AMPress. Una infațișeaza doua personaje din empireul politic, Iohannis și Dancila, care ar parea soț și soție daca nu i-ar divorța o…

- Iarta-ma prea bunule ceresc Ca nu excelez, cum vezi, in ura Știu, am viața plina de pacat Caci iubesc intens, fara masura Ai imbatranit, ți-e parul alb Imi zic ingerii care vegheaza Sa nu fac tampenii, dar iți jur Și cand dorm, mi-e nalucirea treaza Ce sa fac, n-am cum ma vindeca M-am indragostit…

