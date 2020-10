Lucian Avramescu: Buni zori! Voi aţi pus murături ? (Poezie fără loc în aristocrație) Da-mi Doamne bucuriile marunte Cum aș umbla desculț pe araturi S-admir cu un suras cerbii pe munte Sau cum nevasta pune muraturi Le spala lung cu apa din fantana Hrean, gogonele, bețe de marar Și țelina ce zice-se ca-i buna Șa faca din ponei un armasar Taie felii egale de gutuie De parca taie luna cu migala Uitase sfecla roșie sa puie Și-alerg cu sapa ca nu-i brazda goala Apoi parca descanta ikebana Arata-artistic gura de butoi Contribui și eu intregind icoana Cu morcovi și-un cațel de usturoi E toamna, fac femeile de toate Ardei rascopți și sigur muraturi Borcane cu legume asortate In ritual… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

