Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de dubla sarbatoare in familia lui Flick, deoarece fostul om de radio iși aniverseaza atat ziua de naștere, cat și ziua onomastica. Soția lui, Denisa, i-a facut o surpriza de proporții in aceasta dimineața, pe care a impartașit-o cu fanii.

- Gabriela Prisacariu iși sarbatorește ziua de naștere peste cateva zile, iar frumoasa vedeta implinește varsta de 30 de ani. Soția prezentatorului TV a avut parte de o surpriza neașteptata din partea lui Dani Oțil, asta pentru ca matinalul de la Antena 1 a surprins-o cu un cadou la care nimeni nu s-ar…

- Interpreta Cornelia Ștefaneț și-a sarbatorit in data de 2 noiembrie, ziua de naștere. In cadrul emisiunii „Iubește Viața”, soțul acesteia, instrumentistul Marcel Ștefaneț, a declarat ca și-a surprins femeia iubita cu o calatorie in orașul Barcelona din Spania, transmite tv8.md. „I-am facut un cadou,…

- Traian Basescu iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Fostul președinte al Romaniei a implinit varsta de 71 de ani. Fiica lui, Elena, a avut grija sa il surprinda cu aceasta ocazie și a impartașit momentul cu urmaritorii ei de pe rețelele de socializare.

- Sore, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de noi din țara, iși sarbatorește ziua de naștere. Cați ani a implinit vedeta. Cantareața a avut parte de o surpriza astazi! Cum au surprins-o colegii de la Te cunosc de undeva cu aceasta ocazie.