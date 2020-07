Ziarul Unirea Luarea temperaturii, in contextul pandemiei, se considera prelucrare doar daca datele sunt arhivate. Temeiul legal, explicat In acest context, ANSPDCP a clarificat o serie de aspecte legate de termometrizarea persoanelor și de necesitatea de a respecta prevederile de protecție a datelor din Regulament. In urma unei solicitari facute de avocatnet.ro, Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a clarificat ca, atunci cand... Luarea temperaturii, in contextul pandemiei, se considera prelucrare doar daca datele sunt arhivate. Temeiul legal,…