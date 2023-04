Stiri pe aceeasi tema

- LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, a treia runda a anului in play-off: victorie la Under 17, eșec la Under 19 A treia runda din 2023, in play-off-urile campionatelor naționale organizate de Federația Romana de Fotbal, in primele jocuri externe, LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, a inregistrat o victorie la Under…

- LPS Sebeș „Florin Fleșariu”, rezultate in oglinda și in a doua runda a anului, eșec la Under 19, victorie la Under 17 Și in a doua runda din 2023, in play-off-urile campionatelor naționale organizate de Federația Romana de Fotbal, o victorie și o infrangere pentru LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, in jocurile…

- FOTO-VIDEO: Performanța istorica a echipei de fotbal „Optimum” Alba Iulia. A caștigat seria a 13-a din Liga Elitelor la U15 Performanța istorica obținuta de catre echipa de fotbal „Optimum” Alba Iulia, grupa de copii nascuți in anul 2008, antrenați de catre Gica Bran și Ciprian Selagea. Cu o etapa inainte…

- In primele partide oficiale din 2023, disputate in play-off-urile campionatelor naționale organizate de Federația Romana de Fotbal, o victorie și o infrangere pentru LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, in jocurile disputate in „Arini” • Under 19: LPS Sebeș – LPS Bihorul Oradea 2-3 (2-1), pentru gazde, care…

- LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, victorie și infrangere in prima runda din 2023 La prima runda din 2023, in play-off-urile campionatelor naționale organizate de Federația Romana de Fotbal, o victorie și o infrangere pentru LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, in jocurile disputate in “Arini” *Under 19: LPS Sebeș…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat pe siteul oficial ca partidele echipei naționale Under 21 din preliminariile pentru EURO 2025, in perioada 2023-2024, de acasa și din deplasare, vor fi transmise de Pro TV și Pro Arena Romania U21 va incepe in septembrie 2023 o noua campanie de calificare, cea pentru…

- Cu 100 de zile inainte de startul turneului final al Campionatului European de fotbal Under 21, Federația Romana de Fotbal a anunțat luni punerea in vanzare a biletelor pentru meciurile ce se vor desfașura la București și Cluj.Pentru prima data, un turneu de anvergura europeana se disputa in doua…

- Saptamana trecuta, 17 cursanti au participat la cursul de Managementul stadioanelor, organizat la Stadionul Giulești. Sesiunea a fost livrata de Alexandru Candea, manager de evenimente la Federatia Romana de Fotbal și cel care coordoneaza organizarea turneului UEFA Under 21 Championship in aceasta vara…