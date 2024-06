Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, Irinel Columbeanu traiește o parte frumoasa a vieții lui, chiar daca a ramas fara bani și locuiește intr-un azil. Fostul afacerist este foarte fericit, deoarece pe 14 iunie 2024 a venit in vizita in Romania fiica lui, Irina Columbeanu. Iar tanara a avut numai cuvinte de lauda la…

- Pe 14 iunie 2024, in Romania a aterizat Irina Columbeanu, care a venit sa stea in vacanța in țara noastra aproximativ o saptamana. Mai fericit ca niciodata, Irinel Columbeanu și-a așteptat fiica la aeroport, cu un mare buchet de flori in brațe, dupa care Irina și fostul afacerist au plecat sa se relaxeze…

- Irina Columbeanu a ajuns in seara de sambata spre duminica, in Romania, iar tatal ei a așteptat-o nerabdator la Aeroport. De altfel, recent, fostul afaceriest care locuiește in prezent intr-un azil, a declarat ca așteapta nerabdator sa iși stranga in brațe fiica.Fiica lui Irinel Columbeanu a revenit…

- Monica Gabor locuiește de ani de zile in Malibu, in Statele Unite ale Americii. Rar a facut declarații despre viața ei acolo, insa acum Irinel Columbeanu, fostul ei soț, a dat-o de gol și a spus ca și-a schimbat numele. Tot el a anunțat cu ce se ocupa vedeta acolo. In urma cu ani de zile, Monica Gabor…

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor au ajuns in fața altarului in urma cu mai mulți ani. Cei doi au impreuna o fiica, pe Irina, insa au decis sa mearga pe drumuri separate in 2011. Pentru o perioada, tanara a locuit in Romania, cu tatal ei. Ulterior, Irina Columbeanu s-a mutat in Statele Unite. Acum,…

- Irinel Columbeanu locuiește de mai mult timp la azil și nu vrea sa plece de aici, deși fiica lui, Irina, l-ar putea ingriji in America. Mai mult, fostul afacerist nu vrea nici sa locuiasca la un alt azi din Romania, chiar daca al plati lunar o suma mai mica.Irinel Columbeanu s-a obișnuit repede cu viața…

- Cea mai mare furtuna solara din ultimele decenii a facut posibil ca in aproape toata Europa, inclusiv in Romania, sa fie vizibila, vineri noapte, Aurora boreala. Imagini cu fenomenul urmarit in mai multe judete din țara au fost publicate pe rețelele de socializare.Vineri seara, Administrația Naționala…