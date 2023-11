Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu a fost intrebat, sambata, la Targul Indagra, despre ordonanta de urgenta care vizeaza organizarea de evenimente si festivaluri. ”Vor exista. Nu interzice nimeni”, a replicat el. Premierul a fost intrebat in continuare daca se va organiza Targul de Craciun. ”Eu sunt foarte interesat daca cel…

- Un nou cintec al trupei The Beatles va fi lansat pe 2 noiembrie, la peste 53 de ani dupa destramarea formatiei, au anuntat joi cei doi membri supravietuitori ai legendarului grup britanic, Paul McCartney si Ringo Starr, informeaza AFP. Cintecul "Now and Then" a fost realizat pe baza unei casete demo…

- Vanotek aduce energie acestor zile de toamna cu noul single care se numește ”Shoot Your Shot” in colaborare cu Nahima, compozitoare și artista din Statele Unite ale Americii. Piesa, uptempo cu un mesaj indrazneț, a fost compusa și produsa de Vanotek, versuri Nahima, mix și master Sergiu Musteața și…

- SATRN lanseaza primul single de pe urmatorul sau EP live – “Rushin’ Me”. Material live complet va aparea la finalul acestui an și se numește “Boys In A Rhapsody”. “Acest EP conține patru piese, care spun povestea a doua dintre relațiile mele de dragoste. Mi-am propus de cand am inceput proiectul SATRN…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine marți, 10 octombrie, la București, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențiala.Președintele ucrainean va fi primit de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni la ora 13,00, iar la ora 14.15 vor avea loc…

- Sabrina Stoica și Jean Gavril ne demonstreaza cu visurile devin realitate cu noua lor lansare: “Visuri”. Povestea colaborarii dintre cei doi artiști este una speciala, Sabrina este studenta in anul VI la Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” – București, in timp ce Jean Gavril este absolvent…

- Aversul monedei prezinta Arcul de Triumf din Bucuresti, creatie a arhitectului Petre Antonescu, inscriptia “ROMANIA” in arc de cerc, anul de emisiune “2023”, stema Romaniei si valoarea nominala “10 LEI”. Reversul monedei prezinta portretul, numele lui Petre Antonescu si anii intre care a trait acesta…

- MARA lanseaza melodia “Urmele”, primul sau single cu versuri in limba romana. Povestea Marei a inceput cand avea 5 ani și se afla intr-o vacanța alaturi de mama sa și cativa prieteni, cand a inceput sa fredoneze melodii de la Celine Dion, insa cel care a descoperit-o a fost bunicul sau, care a incurajat-o…