Stiri pe aceeasi tema

- Statele Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar privind plafonarea preturilor produselor petroliere provenind din Rusia, in cadrul actiunilor de sanctionare a Moscovei din cauza invaziei militare in Ucraina.

- Rusia și Belarus desfașoara inca o saptamana de exerciții militare comune, a declarat Ministerul belarus al Apararii, cel mai recent semn de cooperare intre aliații vecini, in contextul invaziei Moscovei in Ucraina, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev s-a pronuntat in mod deschis marti pentru piratarea oricaror produse straine de catre Rusia, propunand ca tara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor si brevete statelor care au impus sanctiuni Moscovei in urma campaniei sale militare in Ucraina, relateaza agentia…

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Economia rusa “are toate capacitatile necesare” pentru a finanta ofensiva militara, a declarat presei Dmitri Peskov. “Astfel de masuri nu vor avea niciun fel de impact”, a adaugat el, referindu-se la plafonarea pretului petrolului rusesc adoptata de Uniunea Europeana, tarile G7 si Australia pentru a…

- Comisia Europeana a propus marți plafonarea prețului gazelor pentru blocul comunitar la 275 de euro (282 de dolari) pe megawat ora. Ideea plafonarii prețurilor a divizat țarile UE timp de mai multe luni, iar diplomații au declarat ca este puțin probabil ca nivelul propus marți sa fie posibil atunci…

- Șefii serviciilor de informații americane și rusești s-au intalnit luni in Turcia. Washingtonul a reiterat avertismentul adresat Moscovei de a nu folosi arme nucleare in razboiul din Ucraina și a ridicat problema cetațenilor sai deținuți in Rusia. Citește și: Slovenia are pentru prima data președinte…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…