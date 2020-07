Judecatorii CCR au decis astazi ca alocațiile trebuie dublate, dupa cum transmite Antena 3. Astfel, alocațiile vor trebui sa fie dublate inainte de 1 August, dar totul depinde de momentul in care vor publica decizia. a) 600 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) 300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 și 18 ani; b) 300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 și 18 ani; c) 600 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 și 18 ani, in cazul copilului cu handicap. Aproape 3,66 de milioane de copii au primit…