Guvernul poate sa instituie și sa prelungeasca starea de alerta fara sa fie necesara incuviințarea Parlamentului, a decis joi Curtea Constituționala, potrivit unor surse din instituție. CCR a stabilit insa ca este neconstituționala prevederea potrivit careia carantina este instituita prin ordin al ministrului Sanatații. CCR a luat aceste decizii in urma sesizarilor Avocatului Poporului. In 3 iunie, Avocatul Poporului a sesizat CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la art. 4 alin. (3) si (4), art. 65 lit.s), s), art. 66 lit.a), b) si c) si art. 67 alin. (2) lit.b) din Legea 55/2020…