Binance, cea mai mare companie de schimb de criptomonede din lume, tocmai a achiziționat furnizorul japonez de servicii pentru criptomonede Sakura Exchange BitCoin (SEBC).

Binance a achiziționat 100% din SEBC, ceea ce ii va permite sa intre pe piața japoneza ca o companie reglementata, a declarat bursa de criptomonede intr-un comunicat. In plus, datorita achiziției, Binance a primit prima licența in Asia de Est. Intr-o declarație, Binance a spus ca piața japoneza va juca un "rol cheie" in procesul de introducere a criptomonedelor in viitor. "Vom lucra in mod activ cu autoritațile de reglementare…