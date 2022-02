Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a afirmat, sambata, referitor la consilierul local al PNL implicat in agresarea verbala si fizica a unei femei, la o sedinta de consiliul local, ca acesta a fost suspendat din toate functiile politice de catre liderul PNL Ilfov, iar daca se dovedeste a fi vinovat, atunci acesta va fi exclus…

- Un nou termen din dosarul sechestrarii taximetristului bucureștean in clubul Champion’s din Timișoara, fiind banuit ca a facut ”șmen” la aparate, in care a fost trimis in judecata liderul interlop Lucian Boncu impreuna cu alți apropiați, a fost, astazi, la Tribunalul Timiș. Dupa o scurta pauza pentru…

- Directoarea Liceului Tehnologic Azur din Timisoara, Camelia Moț, a chemat recent un preot pentru a oficia slujba de pomenire a mamei sale, intr-o clasa a scolii. Intamplarea a ajuns la urechile celor de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș, care au deschis o cercetare disciplinara. Miercuri, șeful…

- Tribunalul Timis a pronuntat o prima sentinta in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru omor calificat un student din Timisoara care, in cursul lunii iulie 2021, si-a omorat o vecina cu probleme psihice care il teroriza. Tanarul este condamnat la 16 ani de inchisoare.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au incheiat rechizitoriul si l-au trimis in judecata pe migrantul din Afganistan care a ucis un alt migrant si l-a ranit pe al doilea, intr-o incaierare pe o strada din Timisoara. Barbatul se afla in arest preventiv si este acuzat de omor si tentativa…

- Postarea lui Dominic Fritz de ieri, in care acuza faptul ca Timișoara și celelalte patru primarii din Timiș conduse de edili USR-iști nu au primit niciun leu din fondul de rezerva al Guvernului, a provocat o confruntare politica in mediul online. Deputatul USR Nicu Falcoi a distribuit postarea lui Fritz,…

- Un fost politist de frontiera din Timisoara condamnat pentru luare de mita și trafic de influența, care se sustragea pedepsei, a fost gasit in Germania, informeaza Digi24 . Polițiștii Direcției de Investigatii Criminale și cei ai Serviciului Investigatii Criminale Timiș, in cooperare cu autoritațile…

- Astfel, o companie internationala recruteaza un Scrum Master cu experienta in implementarea de proiecte sub metodologia Agile. Job-ul este remote, iar salariul oferit – 3.000 de euro pe luna. Cel mai interesant job al saptamanii – video adviser pentru vanzare produse bancare prin video-call. Cele mai…