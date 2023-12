Stiri pe aceeasi tema

- Romania debuteaza de Ziua Nationala la Campionatul Mondial de handbal. Elevele lui Florentin Pera vor intalni, in primul meci, Chile. Partida va incepe la ora 19:00 si va fi live text pe AS.ro. Romania porneste mare favorita cu Chile, chiar si fara Cristina Neagu, care este accidentata. „Tricolorele”…

- ​Naționala de handbal feminin a Romaniei a caștigat Trofeul Carpați, dupa ce a invins Austria in ultimul act al competiției, scor 41-35. Tricolorele sunt in forma maxima inainte de Campionatul Mondial.

- Naționala de handbal feminin a Romaniei s-a distrat cu Portugalia, scor 32-22, in al doilea meci de la Trofeul Carpați 2023. Florentin Pera pune la punct ultimele detalii inaintea Campionatului Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” debuteaza la turneul final pe 1 decembrie, contra naționalei din…

- CSM București a anunțat ca handbalista Cristina Neagu, de patru ori votata „cea mai buna handbalista din lume”, a semnat pentru inca un an la gruparea Capitalei.„Sunt incantata sa-mi continui cariera la CSM București și de fiecare data cand intru pe teren dau tot ce am mai bun pentru a ajuta clubul…

- CSM Bucuresti a invins-o fara drept de apel pe SCM Ramnicu Valcea, cu scorul de 42-29 (20-15), marti seara, in Sala Sporturilor ''Traian'' din Ramnicu Valcea, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii Nationale de handbal feminin.Doar primele sase minute au fost echilibrate, dupa care campioana s-a desprins…

- Un roman in varsta de 42 de ani din București a dat lovitura cu o afacere inedita. Acesta a transformat cu succes o pasiune personala intr-o afacere infloritoare, in timp ce un produs costa și 15.000 de euro.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a obtinut sambata, la Kozani, a doua victorie din preliminariile Campionatului European din 2024 si este liderul grupei 1. Tricolorele au invins Grecia, scor 32-20 (15-8). Principalele marcatoare ale partidei au fost Chatziparasidou – 4 si Zygoura -…

- Echipa CSM Bucuresti a fost invinsa, duminica, in deplasare, scor 26-24 (14-12), de formatia SG BBM Bietigheim, in etapa a doua a grupei A a Ligii Campionilor la handbal feminin.Principala marcatoare a echipei bucurestene a fost Cristina Neagu, care a inscris cinci goluri. In prima etapa,…